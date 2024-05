Allo studio pianozeroarchitetti l’importante premio Big See Interior Design Award 2024

Madeira by GIANAdesign è il progetto che l’architetto e designer Viviana del Naja presenterà mercoledì 15 maggio dalle 17:30 alle 21 presso lo studio Keller architettura in via Foria 121. Luce forma materia illusione ottica e anamorfosi: nuovi modi ...

Former BC Bobcat Albritton leads MSU team exercise in consruction science project - Former BC Bobcat Albritton leads MSU team exercise in consruction science project - Jonathan Allbritton, a building construction science major from Bogue Chitto, served as Construction Manager on a team of students that created a master plan this semester for a hypothetical cultural ...

The Gallerist - The Gallerist - A former 1850s brewery, The Gallerist is now a fittingly outré home for a culturist; a luxe country house with a rebellious streak, where a cinema, pool, and tennis court call seekers of the ...

Digital design, a New York menzione d’onore per il sito del Vittoriano e Palazzo Venezia - Digital design, a New York menzione d’onore per il sito del Vittoriano e Palazzo Venezia - Il sito del VIVE - Vittoriano e Palazzo Venezia si è aggiudicato la menzione d’onore per la categoria “Cultural Institution” ai Webby Awards 2024, il massimo ...