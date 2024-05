(Di mercoledì 15 maggio 2024) Ivogliono sapere perché la loro figlia, 25 anni,al secondo anno di corso per diventare sottufficiale dei carabinieri e prossima al tirocinio, il 22 aprile si suicidò con la pistola d’ordinanzae Brigadieri di. È questo il senso della loro lettera che il sindacato Unarma consegnerà domani in un esposto alla procura di. Il testo riporta...

Sono tanti i fans di Amici che vorrebbero vedere Mew nell’edizione numero 24. I telespettatori sono rimasti senza parole per il suo ritiro dal talent a causa di problemi personali legati alla salute mentale. La ragazza era addirittura considerata ...

Grazie alle anticipazioni fornite da SuperGuidaTv siamo venuti a conoscenza di ulteriori dettagli riguardo la registrazione della terza puntata del serale di Amici 23. La puntata è iniziata con Malgioglio che ha scelto la busta numero 2 per aprire ...

Beatrice Belcuore, l'allieva dei carabinieri suicida a 25 anni nella caserma. I genitori: «Ci disse “Perdo anche i capelli, così muoio”» - Beatrice Belcuore, l'allieva dei carabinieri suicida a 25 anni nella caserma. I genitori: «Ci disse “Perdo anche i capelli, così muoio”» - I genitori vogliono sapere perché la loro figlia, Beatrice Belcuore, 25 anni, allieva al secondo anno di corso per diventare sottufficiale dei carabinieri e prossima al tirocinio, il 22 aprile si ...

Allieva 25enne suicida nella scuola marescialli di Firenze. I genitori: "Stressata dalle regole" - allieva 25enne suicida nella scuola marescialli di Firenze. I genitori: "Stressata dalle regole" - I genitori vogliono sapere perché la loro figlia, 25 anni, allieva al secondo anno di corso per diventare sottufficiale dei carabinieri e prossima al ...

Giuliano Peparini: "apro la mia Academy per scoprire i talenti del futuro' - Giuliano Peparini: "apro la mia Academy per scoprire i talenti del futuro' - nella scuola sarà possibile studiare non solo danza classica ... L'obiettivo di vocal class è quello di guidare gli allievi verso l’acquisizione di una sempre maggiore confidenza con l’organo ...