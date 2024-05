Allenatore Milan - spunta una vecchia conoscenza | ecco chi potrebbe vincere la volata

Conte al Napoli, sono ore decisive: contratto da 6 milioni più bonus - Conte al Napoli, sono ore decisive: contratto da 6 milioni più bonus - Si tratta. Conte aveva strizzato l’occhio anche al milan ma sembra che il Diavolo abbia altri progetti per il dopo Pioli. Già, Stefano Pioli. L’allenatore emiliano è molto di più di una valida ...

Conte vede il Napoli, trattativa aperta: se il Milan non rilancia si può chiudere - Conte vede il Napoli, trattativa aperta: se il milan non rilancia si può chiudere - Un allenatore forte e di carattere per fare tabula rasa in uno spogliatoio depresso dalle macerie di questa stagione. E’ questa l’idea di Aurelio De Laurentiis da sabato ...

Simone Inzaghi inedito, dal primo giorno di scuola allo scudetto: i ricordi d'infanzia - Simone Inzaghi inedito, dal primo giorno di scuola allo scudetto: i ricordi d'infanzia - «Mamma che bel ragass». Gli Inzaghi a Piacenza sono una specialità della casa come i pisarei e fasö, ma da tanti anni hanno preso il volo: tornare nel cuore della propria città, accarezzare le radici ...