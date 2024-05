Allenatore Milan - Fonseca temporeggia con il Marsiglia per il Diavolo

Marcelo Gallardo , ex River Plate e oggi all'Al-Ittihad, non dovrebbe diventare Allenatore del Milan al posto di Stefano Pioli. La situazione

Christian Rosiello, chi è il "bodyguard" assunto da Fedez: ultras del Milan e allenatore di kick boxing - Christian Rosiello, chi è il "bodyguard" assunto da Fedez: ultras del milan e allenatore di kick boxing - Christian Rosiello è tra i più attivi della Curva Sud del milan. È allenatore di kick boxing e di fitness. In passato ha fatto parte dell’A.S.D. Boxe ...

Il Mattino – Pioli è il piano B del Napoli, ma prima c’è un problema da risolvere - Il Mattino – Pioli è il piano B del Napoli, ma prima c’è un problema da risolvere - Come riporta Il Mattino, Stefano Pioli, allenatore del milan, è il piano B del Napoli in caso di fumata nera per Antonio Conte: "Pioli è molto di più di ...

Juventus, accordo di massima con Thiago Motta: biennale da 3,5 milioni. Per ora non c'è la firma - Juventus, accordo di massima con Thiago Motta: biennale da 3,5 milioni. Per ora non c'è la firma - Un netto sorpasso dunque quello della Juventus nei confronti delle altre pretendenti all'allenatore italo-brasiliano, su tutte sul milan, che ora dovrà necessariamente andare con maggior forza su ...