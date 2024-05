'Allegri e la Juventus - giusto che le strade si dividano'

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Ciro Ferrara, ex difensore dellae attuale commentatore televisivo, parla ai microfoni di SportMediaset in vista della finale di Coppa...

Fischio d'inizio alle 21 allo stadio Olimpico di Roma per la finale di Coppa Italia 2024 tra Atalanta e juventus, le stesse squadre che si sono giocate il trofeo nel 2021: in quel caso vinsero i ...

Marotta: "Casini messo in discussione". E Su Rabiot all'Inter sceglie il no comment - Marotta: "Casini messo in discussione". E Su Rabiot all'Inter sceglie il no comment - Si è parlato di tutto”, le brevi battute di Marotta. Stuzzicato sull’idea Adrien Rabiot, centrocampista il cui contratto con la juventus scadrà al termine della stagione, il dirigente nerazzurro ha ...

Scontri in autostrada tra tifosi di juventus e Atalanta prima della finale di Coppa Italia