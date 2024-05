(Di mercoledì 15 maggio 2024) Sabato 18 maggio, dalle 10.30 alle 12.30, la cucina e il refettorioprimaria Teresadi Melegnano apriranno le porte a genitori, famiglie e insegnanti in un percorso guidato per conoscere i principi e il funzionamento del servizio di refezione scolastica. L’iniziativa Cucina a porte aperte è fruttocollaborazione tra il Comune e Sodexo Italia, che a Melegnano prepara circa 1.100 pasti. Dal ricevimentomerce allo stoccaggio dei prodotti, dal controllo delle scadenze finocottura, al mantenimento delle temperature epreparazione delle diete speciali, l’incontro permetterà di ripercorrere tutti i passaggi che portanopreparazione dei piatti serviti agli ...

Alla scoperta della mensa alla scuola Sarti - Alla scoperta della mensa alla scuola sarti - Sabato 18 maggio a Melegnano, la scuola primaria Teresa sarti ospiterà l'iniziativa "Cucina a porte aperte" per far conoscere il servizio di refezione scolastica. Saranno presentati i processi di prep ...

Gemellaggio musicale al Masini di Faenza per il Concerto per l’Europa: suonano la Sarti Sarti e la Schwäbisch Gmünd Big Band - Gemellaggio musicale al Masini di Faenza per il Concerto per l’Europa: suonano la sarti sarti e la Schwäbisch Gmünd Big Band - Sabato 11 maggio alle 18.30 al Teatro comunale Masini in Faenza, nell’ambito della Rassegna Settimana dell’Europa – Faenza 2024 , è in programma il ...

La scuola di moda. Dai banchi ai sogni in passerella. Pbs spicca il volo - La scuola di moda. Dai banchi ai sogni in passerella. Pbs spicca il volo - Dopo i corsi di estetica e acconciatura, nasce l’Atelier fashion Style. Previsti maturità e tirocini con maestre d’arte e sarte professioniste. .