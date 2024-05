Alice Munro - la donna che raccontava le donne

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Roma, 15 maggio 2024 –, maestra del racconto, prima canadese a vincere il Nobel per la Letteratura nel 2013, è morta ieri a 92 anni. Quelle dellasono storie dicolte in momenti chiave o di svolta delle loro vite ma sempre inserite in microcosmi famigliari ritagliati nell'opaca provincia canadese (che potrebbe essere benissimo l'opaca provincia italiana), preferibilmente durante primavere frettolose che trapassano in estati afose e brevi; storie di ragazze che diventanofra tristi pareti domestiche, in angusti spazi esteriori che rischiano di diventare (e diventano) angusti spazi interiori fino a uno scatto bruciante, a una cesura inesplicabile e dolorosa; sonofuori posto e che si sentono fuori posto. La scrittrice racconta - con amorosa ...