(Di mercoledì 15 maggio 2024)è l’unico con Stefanos Tsitsipas, tra i grossi calibri, a essere “sopravvissuto” nel tabellone principale del torneo di Roma. Gli Internazionali d’Italia, già condizionati in partenza dalle assenze pesanti di Jannik Sinner e di Carlos Alcaraz a livello maschile, hanno visto l’uscita di scena del serbo Novak Djokovic, dei russi Daniil Medvedev, Andrey Rublev e Karen Khachanov e del danese Holger Rune. Il tedesco, dunque, ha la grossa possibilità di vincere nuovamente il torneo come accaduto nel 2018. Evento al Foro italico dal format diverso, spalmato su più giorni, per dar modo di recuperare. Una novità che perònon ha commentato in conferenza stampa in maniera così favorevole, per i tennisti di vertice. “Penso che l’estensione sia ottima per i giocatori dalla 60ma alla 100ma posizione in classifica perché hanno ...

Alexander Zverev è stato eliminato da Francisco Cerundolo agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid . Il tennista tedesco non è mai entrato in partita contro l’argentino e ha perso in due rapidi set, manifestando la sua delusione al termine ...

Alexander Zverev spiega la differenza tra la sua generazione e i Next Gen opposti ai Big Three - alexander zverev spiega la differenza tra la sua generazione e i Next Gen opposti ai Big Three - alexander zverev è l'unico con Stefanos Tsitsipas, tra i grossi calibri, a essere "sopravvissuto" nel tabellone principale del torneo di Roma. Gli ...

ATP Roma, dicono i bookies: Tsitsipas favorito Ma spunta una quota sorprendente per Zverev - ATP Roma, dicono i bookies: Tsitsipas favorito Ma spunta una quota sorprendente per zverev - Lost generation. Tsitsipas, Medvedev, Rublev…e alexander zverev. Tra i più forti giocatori degli ultimi anni, schiacciati tra il tramonto dei Titani e l’alba degli Dei. Eppure qui agli Internazionali ...

Dominant Swiatek sails into Italian Open semi-finals - Dominant Swiatek sails into Italian Open semi-finals - World number one Iga Swiatek breezed into the semi-finals of the Italian Open with a straight-set victory over 18th seed Madison Keys .