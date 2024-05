Alessia Pifferi - le 38 donne all’ergastolo e perché non parliamo dei padri assassini

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Con– condannata in primo grado della Corte di Assise di Milano e per la quale la Difesa ha già annunciato che ricorrerà all’Appello – salgono a 38 lecondannatein Italia. Nella maggior parte dei casi si tratta di terroriste o affiliate a organizzazioni criminali di tipo mafioso. Questa evidenza ci interroga e, d’altra parte, racconta molto della nostra società. Non si tratta di mettere in discussione la colpevolezza di, ma di argomentare sul diritto e il concetto stesso di una giusta pena, che passi dall’accertamento della responsabilità del singolo, certo, ma anche di eventuali altre persone collaterali e del sistema società in cui il delitto avviene. La necessità di una discussione seria e complessa sul tema del figlicidio, che oggi manca totalmente in ...