Alessia Pifferi dopo la condanna vuole spegnersi per raggiungere la figlia

(Di mercoledì 15 maggio 2024) , A riferirlo è stata la sua legale Intervistata da “Pomeriggio Cinque”, la legale diha detto che la sua assistita: “Non ha istinti suicidiari, ma oggi mi ha ripetuto più volte la parola ‘”. Dice cheperla bambina”. “sta malissimo, ha pianto tutta la notte – ha proseguito nel racconto Pontenani -. Le hanno dato tantissime gocce tanto che a un certo punto la sua concellina ha cercato di capire se avesse perso i sensi perché ha preso un sacco di calmanti. Ieri quando è rientrata in carcere l’ha accolta una psicologa”. Sui familiari,“Continua a dire che loro mentono in continuazione. Tutto quello che ha detto sul suo passato, sulla sua infanzia, è vero. Non ...

Alessia Pontenani, l’avvocata di Alessia Pifferi , che ieri è stata condannata all’ergastolo in primo grado per aver fatto morire di stenti la figlia Diana di 18 mesi, ha denuncia to insulti e minacce. Come da lei raccontato, durante la trasmissione ...

