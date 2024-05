Alessandro Borghi è un corsaro con l' eyeliner nella prima immagine del biopic su Cervantes

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Diamo uno sguardo al pirata dinel film storico di Alejandro Amenábar, il cui trucco fa concorrenza al Jack Sparrow di Johnny Depp. Hanno preso il via le riprese di The Captive (Il prigioniero), epopea storica diretta da Alejandro Amenábar che racconta la rocambolesca giovinezza dell'autore di Don Chisciotte Miguel de. Tra le tante avventure vissute,fu prigioniero di corsari ottomani e a interpretare il suo rapitore è un affascinante ed esotico, il cui look viene anticipato da Varietyfoto esclusiva della produzione a fianco di Julio Peña, che interpreta lo scrittore spagnolo. Se Julio Peña,foto, ha un aspetto elegante, ma sporcizia e usura degli abiti indicano ...