(Di mercoledì 15 maggio 2024) Fa comunque parte del suo passato, il. Dopo aver ricevuto il premio ‘Telenord-Gianni Di Marzio’, l’exbianconerosi è detto felice di poter proseguire la propria avventura al, in Serie A: il rinnovo del contratto con il Grifone, ormai imminente, il riconoscimento del bel lavoro svolto in rossoblù, con il raggiungimento di una salvezza tranquilla. L’ex campione del mondo ha anche ripercorso le tappe della propria carriera, che l’hanno portato fino alla massima categoria. "Quando ho iniziato la carriera danon importava la categoria – le sue parole –, ma volevo capire se fosse una cosa che potevo fare in futuro e mi sono buttato a capofitto in Serie D, poi in Lega Pro a Vercelli e poi ain D e Lega Pro. E infine ...

Verso Milan-Genoa , Alberto Gilardino dovrà fare i conti con due assenze importanti per il match contro i rossoneri Alle 18 a San Siro il Milan affronterà il Genoa, nel match valido per la 35esima giornata di Serie A. I rossoneri, reduci dal ...

Calciomercato Genoa , Alberto Gilardino potrebbe PERDE re l’attaccante rossoblu Ekuban dove nel mezzo c’è il rinnovo di contratto Novità molto importanti per il Calciomercato Genoa , dove Alberto Gilardino potrebbe PERDE re addirittura un attaccante in ...

Alberto Gilardino: dal Siena al Genoa, la crescita di un allenatore - alberto gilardino: dal Siena al Genoa, la crescita di un allenatore - L'ex allenatore alberto gilardino, premiato da 'Telenord-Gianni Di Marzio', si prepara al rinnovo con il Genoa in Serie A dopo una stagione di successo e riflette sul suo percorso professionale.

Roma, Dybala si allena ancora a parte | In dubbio per il Genoa - Roma, Dybala si allena ancora a parte | In dubbio per il Genoa - La Roma prepara le ultime due di campionato dopo un tour de force molto impegnativo e poco proficuo dal punto di vista dei risultati, conclusosi con l'eliminazione dalla UEL per mano del Leverkusen e ...

Futuro distante da Firenze | Il preferito dei tifosi non vuole firmare: brutta notizia per il post Italiano - Futuro distante da Firenze | Il preferito dei tifosi non vuole firmare: brutta notizia per il post Italiano - L'accordo per l'erede prescelto di Italiano non ha avuto un esito positivo: addio Firenze, firma con un altro club ...