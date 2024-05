Alberi pericolanti | chiusa via Oletta e l’area cani

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Ostia, 15 maggio 2024- Il Comitato cittadino di Parco della Vittoria – Silvio Messina e il CDQ Lido Centro si sono uniti per denunciare lo stato di pericolosità delle alberature, e la necessità di un intervento ormai improrogabile, neltra viae il parcodi viale della Vittoria, fino a decretarne la chiusura temporanea da parte della Polizia locale Gruppo X Mare. Chiuse viadi viale della Vittoria per pericolo cadutarisulta transennata e il parco chiuso, il necessario l’intervento di potatura è ormai imminente, come avrebbe riferito l’assessore ai lavori pubblici e patrimonio Guglielmo Calcerano al Comitato di zona. Il presidente del Comitato Parco della Vittoria – ...