(Di mercoledì 15 maggio 2024) Un'ala del757 di proprietà dell'ex presidente americano Donaldhato in fase di rullaggio unparcheggiato all'aeroporto internazionale di West Palm Beach, in. Lo riportano oggi i media Usa, specificando che l'incidente è avvenuto domenica. La Federal Aviation Administration (Faa), l'agenzia statale responsabile dei voli civili Usa, ha dato notizia dell'accaduto parlando di un Boieng privato senza identificarlo come appartenente al tycoon ma fornendo il suo numero di coda. L'colpito è invece un jet aziendale, ha detto la Faa. Nella collisione non ci sono stati feriti, viene specificato. "Un757 di proprietà privata è atterrato in sicurezza all'aeroporto internazionale di West Palm Beach intorno all'1:20 ora locale di domenica ...