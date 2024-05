Al via la seconda edizione del Lago Music Fest

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Tutto è pronto per ladel “” che si terrà in piazza Madre Teresa di Calcutta, adi Castellabate. che si terrà il 25 Maggio dalle ore 19:00, in piazza Madre Teresa di Calcutta, adi Castellabate. Stili e influenze

Roma – Quali competenze e quali tutele per gli operatori dell’informazione e della Comunicazione ? Questo il tema della seconda edizione degli Stati Generali degli Uffici Stampa e della Comunicazione nel Lazio , in programma a Roma lunedì 3 giugno, a ...

Roma – Quali competenze e quali tutele per gli operatori dell’informazione e della Comunicazione ? Questo il tema della seconda edizione degli Stati Generali degli Uffici Stampa e della Comunicazione nel Lazio , in programma a Roma lunedì 3 giugno, a ...

Movies for Children”: inizia la seconda edizione del progetto di cinematerapia all’ospedale Vito Fazzi di Lecce - Movies for Children”: inizia la seconda edizione del progetto di cinematerapia all’ospedale Vito Fazzi di Lecce - Martedì 14 maggio ha preso il via la seconda edizione del progetto “Movies for Children” nei reparti pediatrici dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce. Il progetto, realizzato da Tria Corda in collaborazio ...

Stillafest nelle Grotte di Pertosa – Auletta: ecco il programma - Stillafest nelle Grotte di Pertosa – Auletta: ecco il programma - Tantissimi i laboratori didattici e le performance artistiche in corso nella tre giorni che vedrà tre convegni internazionali con ospiti d’eccezione ...

Articoli con argomento: ‘OfficinaVisioni’ - Articoli con argomento: ‘OfficinaVisioni’ - La seconda edizione del progetto "Movies for Children", promosso da Tria Corda in collaborazione con OfficinaVisioni e finanziato con i fondi dell'8x1000 della Chiesa Valdese, è stata lanciata nei ...