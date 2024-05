Al via i lavori per il recupero del Teatro Garibaldi di Foiano della Chiana - Al via i lavori per il recupero del teatro Garibaldi di Foiano della Chiana - Il progetto di restauro è stato curato dall’architetto Roberto Verdelli. Il recupero interesserà il palco, il consolidamento dei palchetti, la platea e la messa in sicurezza di tutti gli impianti ...

Cambio di cast in Tosca: Maria José Siri e Fabio Sartori al Teatro Regio - Cambio di cast in Tosca: Maria José Siri e Fabio Sartori al teatro Regio - Il teatro Regio di Parma informa che a causa del persistere dell’indisposizione che ha colto Anastasia Bartoli e Brian Jadge, nelle recite del 17 e 19 maggio il ruolo di Tosca sarà interpretato da Mar ...

Ernesto Maria Ponte festeggia la sua lunga carriera artistica al Teatro Verdura di Palermo con ''Festazza - 30 anni con voi'' - Ernesto Maria Ponte festeggia la sua lunga carriera artistica al teatro Verdura di Palermo con ''Festazza - 30 anni con voi'' - “Per me il successo è vivere di questo lavoro – spiega Ponte – La svolta per me è stata ... vede anche la partnership del teatro Agricantus di Palermo, che da oltre un ventennio rappresenta la dimora ...