Al coconuts I biancorossi chiudono in festa

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Quelle lontano da Rimini non sono ancora iniziate, ma i giocatorisono già praticamente in vacanza. Aspettando ladi fine stagione, quella che il club biancorosso ha programmato per domenica 26 maggio al. Un momento per augurarsi buone vacanze e per il rompete le righe ufficile. Per poi ridarsi appuntamento, naturalmente questo vale per chi resterà in Romagna, a partire dal mese di luglio, quando si ricomincerà a lavorare sul campo per mettere benzina nel motore. Pensando a una nuova avventura. In questi giorni capitan Colombi e compagni si stanno dividendo tra uno sponsor e l’altro e in programma nel fine settimana potrebbe esserci anche un’amichevole. Ma questo non è ancora certo. Certo è che per Troise e i suoi, poi, le vacanze estive saranno più che meritate.