Al Bano fa a pezzi l’inno di Mameli - la finale di Coppa Italia si apre con un capolavoro cringe

(Adnkronos) – Al Bano prova a cantare l'inno di Mameli prima della Finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta. Lo stadio Olimpico di Roma, però, non collabora granché. Dagli spalti si alzano cori senza soluzione di continuità, con l'aggiunta di ...

La 77ª edizione della COPPA ITALIA si appresta a vivere il suo ultimo atto: mercoledì 15 maggio su CANALE 5 ATALANTA-JUVENTUS in diretta dallo Stadio Olimpico di Roma. Il fischio d’inizio della FINALE è previsto alle ore 21.00, in diretta e in ...