Aggiornamento graduatorie terza fascia ATA 2024 - domande probabilmente dal 27 maggio Requisiti

(Di mercoledì 15 maggio 2024) A quanto si apprende leper l'delleATA dipotrebbero partire dal 27. Gli aspiranti avranno un mese di tempo per presentare domanda su Polis Istanze online. L'articolo .

Entro il 30 maggio 2024, ore 14, il personale ATA può presentare domanda di inserimento/ aggiornamento nelle Graduatorie ATA 24 mesi . A chiarire alcuni dubbi sorti all'apertura delle funzioni per la presentazione della domanda su Istanze online è ...

Fino alle ore 23,59 del 13 maggio 2024 sono disponibili le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze finalizzate alla partecipazione alla procedura per l’inclusione nelle graduatorie d’istituto di prima fascia del personale docente. ...

Graduatorie ATA 24 mesi, chi è già inserito e non presenta domanda mantiene lo stesso punteggio - graduatorie ATA 24 mesi, chi è già inserito e non presenta domanda mantiene lo stesso punteggio - Domande fino alle ore 14 del 30 maggio 2024 per l'aggiornamento annuale delle graduatorie ATA 24 mesi. Le operazioni ...

Assunzioni scuola 2024 da supplente, in quali graduatoria bisogna essere iscritti Gps ed elenchi d’istituto - Assunzioni scuola 2024 da supplente, in quali graduatoria bisogna essere iscritti Gps ed elenchi d’istituto - Per le assunzioni nella scuola da settembre 2024 con incarichi da supplente, qual è la graduatoria alla quale occorre essere iscritti Con la revisione del meccanismo della messa a disposizione (Mad) ...

Diplomati magistrali, gae negate a Cosenza. Pioggia di ricorsi al Tar del Lazio - Diplomati magistrali, gae negate a Cosenza. Pioggia di ricorsi al Tar del Lazio - I diplomati magistrali non ci stanno a essere esclusi dalle graduatorie valide per l’assunzione a tempo indeterminato. È una vertenza nazionale che si trascina ormai da anni, sinora sempre con gli asp ...