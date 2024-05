Affari - petrolio e piani di conquista Putin vola in Cina per l’asse anti Usa

La Cina punta all’ Afghanistan . Pechino vede nel regime dei talebani una possibile svolta nella sua influenza su Kabul , con l’allontanamento dell’occidente dopo la ritirata americana dal Paese. La Belt and Road initiative, quella che in Italia ha ...

Con l’attenuarsi delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente e in attesa delle nuove indicazioni sui tassi di riferimento in Cina

Borse Europa aprono in lieve rialzo aspettando l’inflazione Usa - Borse Europa aprono in lieve rialzo aspettando l’inflazione Usa - Le principali borse europee aprono in territorio positivo, in un clima prudente aspettando i dati americani sull’inflazione di oggi.

Piazza Affari positiva aspettando l’inflazione Usa - Piazza affari positiva aspettando l’inflazione Usa - Piazza affari ha aperto positiva, nel giorno dell’inflazione statunitense. In uscita anche le vendite al dettaglio e le scorte di petrolio ...

Ftse Mib: i dividendi pagati oggi e i titoli da seguire - Ftse Mib: i dividendi pagati oggi e i titoli da seguire - petrolio: chiusura in positivo ieri per le quotazioni dell’oro nero che si sono fermate a 79,1 dollari, con un rialzo dell’1,07%.