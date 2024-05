Affari di famiglia mentre Pogacar si riposa

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Libera uscita. Dopo il riposo, il padrone del Giro si prende un altro giorno di pausa: della maxifuga di giornata,si disinteressa. Così nel pittoresco scenario di Bocca della Selva c’è spazio per una prima volta, quella di Valentin Paret Peintre, 23 anni, mai a segno in tre anni da professionista. Alladi ‘imbianchini’ francesi evidentemente porta bene pedalare sulle montagne campane: un anno fa, sempre al Giro, sempre da queste parti, a vincere era stato il fratello maggiore Aurelien, che stavolta dà una mano al fratellino accompagnandolo nell’assalto da lontano. Detto che il giovane Paret Peintre risolve la pratica saltando lo sloveno Tratnik negli ultimi chilometri, dopo aver staccato il connazionale Bardet e prima ancora altri 23 coraggiosi di una fuga formato terza età con Pozzovivo, Caruso e De Marchi, la ripartenza del ...

