(Di mercoledì 15 maggio 2024) Per agevolare la mobilità dei turisti, è stata ipotizzata l’idea di realizzare un nuovo pontile d’sullanei pressi dello scalo – come riporta oggi il quotidiano L’Ora -. E’ questa una delle possibilità, già presa in esame nel progetto definitivo del “Masterplan litorale sud”, per offrire collegamenti sempre più efficienti e rapidi. Segui ZON.IT su Google News.

Tempo di lettura: 2 minutiLa EasyJet ha annunciato l’avvio delle operazioni dall’ Aeroporto di Salerno – Costa d’Amalfi dal prossimo 11 luglio, data prevista per l’apertura dell’ Aeroporto , con il collegamento per Milano Malpensa, a cui seguiranno ...

Tempo di lettura: < 1 minutoVenerdì 15 marzo 2024, alle ore 15.00 presso il Next (Ex Tabacchificio) sito in località Cafasso – Capaccio (SA) si terrà un incontro dibattito sul tema “ Avvio dei voli di linea presso l’Aeroporto Salerno-Costa ...

Venerdì 15 marzo, alle ore 15 presso il Next (Ex Tabacchificio) in località Cafasso a Capaccio, si terrà un incontro dibattito sul tema “Avvio dei voli di linea presso l’ Aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi – opportunità e contributi di idee per ...

Aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi, ipotesi attracco a Pontecagnano - aeroporto salerno-costa d’Amalfi, ipotesi attracco a Pontecagnano - Per agevolare la mobilità dei turisti, è stata ipotizzata l'idea di realizzare un nuovo pontile d'attracco sulla costa nei pressi dello scalo - come ...

Salerno, tre navi da crociera in due giorni: pronti a sbarcare 3.700 turisti - Salerno, tre navi da crociera in due giorni: pronti a sbarcare 3.700 turisti - Saranno 3.700 i turisti provenienti da ogni angolo del mondo che tra domani e venerdì arriveranno a Salerno. Numeri a cui si dovranno aggiungere quelli dei rispettivi equipaggi. A comunicare i dati ...

Collegamenti aeroporto, ipotesi attracco a Pontecagnano per sfruttare vie del mare - Collegamenti aeroporto, ipotesi attracco a Pontecagnano per sfruttare vie del mare - Sfruttare anche le vie del mare per i collegamenti con l’aeroporto Salerno Costa d’Amalfi, in vista dei primi voli in programma da metà luglio. Un nuovo pontile d’attracco sulla costa nei pressi dello ...