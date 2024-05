Adesso parlo io! Uomini e Donne - Marika choc su Daniele Paudice | la verità dopo la scelta del tronista

Uomini e donne, Ida lascia il programma senza fidanzato, i fan: 'A settembre resti a casa' - uomini e donne, Ida lascia il programma senza fidanzato, i fan: 'A settembre resti a casa' - Ida Platano lascia uomini e donne senza fare la sua scelta finale. La tronista ha abbandonato la trasmissione senza riuscire a trovare un fidanzato con il quale costruire una storia d'amore lontana ...

Uomini e Donne, il tronista più amato si è sposato: colpo di scena - uomini e Donne, il tronista più amato si è sposato: colpo di scena - Il tronista più amato di uomini e Donne è convolato a nozze. Un annuncio pubblico che arriva a sorpresa con stupore di tutti. Fiori d’arancio per la coppia che ha postato direttamente le foto del matr ...

La lezione di La Russa: pur di non sostituire un uomo, meglio inventare una carica in più per una donna - La lezione di La Russa: pur di non sostituire un uomo, meglio inventare una carica in più per una donna - La soluzione trovata dal presidente del Senato per evitare la gaffe di nominare segretario e vicesegretari uomini è stata quella di inventare una carica aggiuntiva. Per altro, senza un’area da presied ...