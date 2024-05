Adempimenti fine anno Gli obblighi dei docenti dopo il termine delle lezioni

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Gli artt. 43 e 44 del CCNL 2019/21 entrato in vigore il 19 gennaio 2024 definiscono puntualmente glidi lavoro del personale docente articolati in "attività dei" ed in "attività funzionali all’insegnamento". Quando lesono terminate l’attività obbligatoria dell'art. 43 relativa all'insegnamento non è più dovuta, per l’ovvia constatazione che mancano gli allievi a cui insegnare (l’art. 1256 del c.c. libera il docente da ogni obbligo). L'articolo .