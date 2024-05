(Di mercoledì 15 maggio 2024) Quartiere Aler, le nuove"smart" per la raccolta differenziata dei rifiuti.ai. Per i residenti del quartiere Aleroltre 200per la differenziata che si aprono con la tessera magnetica. L’accesso alleper il conferimento dei rifiuti sarà temporaneamente libero fino al 1° luglio. Le nuovesono dotate di sistema informatizzato di apertura tramite un’apposita tessera magnetica che verrà fornita a ciascun nucleo familiare nel corso del mese di giugno. Le date e le modalità di consegna saranno comunicate ai cittadini interessati in base a uno specifico cronoprogramma. Grazie alla tessera collegata a ciascuna utenza sarà possibile aprire le diversee conferire ...

Addio vecchi cassonetti arrivano 200 campane - addio vecchi cassonetti arrivano 200 campane - Quartiere Aler, le nuove campane "smart" per la raccolta differenziata dei rifiuti. addio ai vecchi cassonetti. Per i residenti del quartiere Aler arrivano oltre 200 campane per la differenziata che s ...

Rozzano, le nuove “campane smart” per la raccolta differenziata dei rifiuti: lo sportello si apre solo con una tessera magnetica - Rozzano, le nuove “campane smart” per la raccolta differenziata dei rifiuti: lo sportello si apre solo con una tessera magnetica - A Rozzano, paese alle porte di Milano, addio ai vecchi cassonetti per la raccolta dei rifiuti: arrivano le “campane smart” che si aprono solo con la tessera magnetica. Nel quartier Aler è in via di ...

Rozzano. Quartiere Aler, le nuove campane “smart” per la raccolta differenziata dei rifiuti - Rozzano. Quartiere Aler, le nuove campane “smart” per la raccolta differenziata dei rifiuti - (mi-lorenteggio.com) Rozzano, 14 maggio 2024 – addio ai vecchi cassonetti. Per i residenti del quartiere Aler arrivano oltre 200 nuove campane per la raccolta differenziata dei rifiuti che si aprono c ...