Addio a Galassia - il cane eroe che salvò la vita a 4 persone tra Rigopiano e il ponte Morandi

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Si è spenta a 14 anni, la cagnolina border collie dei Vigili del Fuoco di Fermo che per anni ha prestato servizio con onore contribuendo a salvare laa 4nei suoi numerosissimi interventi. Il fiuto disi rivelò molto prezioso in occasione di diverse tragedia, dafino al. Gli interventi eroici diha prestato servizio dal maggio 2013 ad ottobre 2020, 7 anni di onorata carriera durante i quali ha salvato 4 vite e contribuito al ritrovamento di diversescomparse e purtroppo decedute, i cui corpi sono stati restituiti alle famiglie che hanno potuto donare ai loro cari quanto meno una degna sepoltura.al suo ...

