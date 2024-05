Addetto al confezionamento Trovano anche i modellisti

(Di mercoledì 15 maggio 2024)al, 1 posto. Requisiti: preferibilmente esperienza come operaio di macchine dae buona manualità, preferibile patentino del muletto in corso di validità e patente b automunito; Mansione: operatore/a alprodotto tramite utilizzo di apposito macchinario manuale o semi-automatico; Contratto: tempo determinato full time 38 ore settimanali su turni diurni e notturni; Sede di lavoro: Voghera. Candidature: inviare cv a [email protected] , codice 9432. Modellista, 1 posto. Requisiti: esperienza nella qualifica, preferibile conoscenza ed utilizzo Cad abbigliamento , indispensabile patente B; Mansione: creazione modelli e sviluppo taglie con uso Cad; Contratto: tempo indeterminato; Sede di lavoro: San Rocco al Porto; Candidature: mail e cv a ...

