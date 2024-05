Accusato di violenza sessuale Vittime due donne di 76 e 17 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 15 maggio 2024) È stato arrestato l’uomo di 58di aver violentato al cimitero una donna di 76e in una precedente occasione, in territorio milanese, una ragazza di 17. Si tratta di fatti risalenti al 2023 e al 2022 che dopo una serrata indagine e grazie alle telecamere del servizio di sorveglianza del Comune di Pieve Emanuele hanno portato all’individuazione del violentatore. L’arresto risale allo scorso 3 maggio ed è avvenuto ad opera dei carabinieri della stazione di Pieve Emanuele al termine di un’articolata indagine coordinata dalla Procura di Milano (dipartimento fasce deboli), in ottemperanza all’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal gip del Tribunale di Milano, per. L’indagine nasce dalla querela ...