Accoltella persone a caso - terrore e sangue in Svizzera | maxi-operazione della polizia cantonale

(Di mercoledì 15 maggio 2024)in. Un uomo armato di coltello ha infatti ferito diversi passanti a Zofingen, nel Cantone svizzero dell'Argovia, non lontano dal confine con la Germania. Stando alle prime indicazioni diffuse dalla stampa, l'attacco ha innescato una enormeche è entrata in azione nei pressipiscina del capoluogo, raccomandando ai residenti di non uscire di casa e di chiudere porte e finestre. Sempre secondo quanto trapela, l'attentatore sarebbe stato arrestato. Sul posto sono intervenuti le ambulanze e un elicottero. Ancora non si conoscono al momento i dettagli sul numero e le condizioni dei feriti.

L'IA lavora per la sicurezza del Festival - L'IA lavora per la sicurezza del Festival - Sono in fase di test tecnologie che, se si riveleranno adeguate, potrebbero essere utili in vista delle Olimpiadi di Parigi ...

La lista nera di Hollywood - La lista nera di Hollywood - Tra gli anni Quaranta e i Cinquanta, Hollywood fu scossa dal terrore: era la caccia ai comunisti. Un sistema pronto a negare diritti fondamentali a chiunque fosse sospettato di simpatizzare per l’ideo ...

Gaza, Hamas: “ostaggio morto in un raid israeliano” - Gaza, Hamas: “ostaggio morto in un raid israeliano” - Da parte israeliana non si registrano per ora commenti. Le forze armate dello Stato ebraico avevano in precedenza denunciato i video con ostaggi come terrore psicologico e smentito le affermazioni di ...