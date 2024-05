Accise auto elettriche in arrivo - il governo Meloni pensa a una nuova tassa

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Ilstando a una. Si tratta dellesulle, con lo scopo di recuperare quelle perse su benzina e diesel. Lo ha anticipato il ministro dell’Economia Giorgetti all’motive Dealer Day: “Abbiamo già iniziato a lavorare su questo punto”, ha detto. A preoccupare ilè la perdita dellesulle, che è pari in totale a 71 miliardi di euro. Nuoveper le: di cosa si tratta Al momento non c’è una dichiarazioni chiara su quali e quante potrebbero essere le nuove spese per chi acquista un’elettrica. È evidente però che l’intenzione ...