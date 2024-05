Accesso abusivo ai sistemi informatici - raddoppiate le pene Nuovi obblighi Pa

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Raddoppio delleper l`ai, obbligo per le Pubbliche amministrazioni di notificare entro 24 ore all'Agenzia per la Cybersicurezza (Acn) gli attacchisubiti, nomina di un referente per la cybersecurity in ogni ente pubblico, rafforzamento delle funzioni dell'Agenzia ma nessuno stanziamento di risorse. Sono le novità del ddl cybersicurezza aprovato in aula alla Camera. Queste le principali novità:OBBLIGO NOTIFICA Le Pubbliche Amministrazioni sono obbligate a segnalare gli attacchiall`Acn entro 24 ore dall`accaduto. Se non lo fanno rischiano una sanzione amministrativa da 25.000 a 125.000 euro. Stessa sanzione se non intervengono per sanare le vulnerabilità cui sono esposti entro 15 giorni dalla segnalazione ...