Accelerata sulle case green? Ecco cosa prevede la stretta

(Di mercoledì 15 maggio 2024) A sorpresa il governo spinge sull’acceleratore per le. In anticipo sui tempi previsti, nella bozza della legge di delegazione europea per il 2024 l’esecutivo si appresta a recepire la direttiva europea (Direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sulla prestazione energetica nell’edilizia). Una sorpresa, dicevamo, e non potrebbe essere altrimenti, considerando che l’Italia ha votato contro il testo, unico Paese insieme all’Ungheria. La direttiva entrerà in vigore il 28 maggio, ma ogni Stato ha a disposizione due anni per adeguarsi alle norme nel quadro del parco immobiliare a emissioni zero entro il 2050. Come riportato da Italia Oggi, questa mossa potrebbe essere legata al blocco agli incentivi statali per le caldaie alimentate a gas già previsto per il 2025. Secondo quanto previsto nella direttiva ...

Emissioni zero per tutti gli edifici nuovi entro il 2030, al 2050 per l'intero patrimonio residenziale. E due tranche per ridurre i consumi

“Il governo condivide in pieno gli obiettivi di decarbonizzazione. Sappiamo che i fabbricati sono una delle principali cause delle emissioni di CO2 e che dobbiamo intervenire. Ci metteremo al lavoro sul Piano nazionale di ristrutturazione edilizia ...

