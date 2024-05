Ac Dc a Reggio Emilia | trasporti e parcheggi all’Rcf Arena

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Bologna, 15 maggio 2024 – È tutto pronto per il concerto dell’anno: l’unica tappa italiana dei leggendari Ac/Dc – andata esaurita in poche ore – con oltre 100mila biglietti venduti, che sarà sabato 25 maggio alla Rcfdi. Ac/Dc – Power Up European Tour, la tournée della storica band australiana farà quindi tappa nel nostro paese solo a. Angus Young, Phil Rudd, Clif William, Brian Johnson e Steve Young, insieme dal 1973, dopo il concerto all’autodromo di Imola nell’ambito del Rock or Bust Tour, nel luglio 2015, tornano in Italia per un evento che si preannuncia già memorabile. Come lo è stato l’estate scorsa quello di Harry Styles a Rcf, che l’ha consacrata tra i palchi più importanti d’Europa e location di eventi internazionali. Il tour dedicato ...

Giorno di riposo per i playoff 2024 della Serie A di Basket , con le otto squadre impegnate nella post-season che scenderanno in campo tra domani giovedì 16 e venerdì 17 maggio per le gare-3 dei quarti di finale a campi invertiti rispetto alle prime ...

Jaguar F-Pace 2.0 D 180 CV AWD Prestige del 2019 usata a Reggio nell'Emilia - Jaguar F-Pace 2.0 D 180 CV AWD Prestige del 2019 usata a reggio nell'emilia - Annuncio vendita Jaguar F-Pace 2.0 D 180 CV AWD Prestige usata del 2019 a reggio nell'emilia, reggio emilia nella sezione Auto usate di Automoto.it ...

Jaguar E-Pace 2.0D I4 163 CV AWD Auto R-Dynamic S nuova a Reggio nell'Emilia - Jaguar E-Pace 2.0D I4 163 CV AWD Auto R-Dynamic S nuova a reggio nell'emilia - Annuncio vendita Jaguar E-Pace 2.0D I4 163 CV AWD Auto R-Dynamic S nuova a reggio nell'emilia, reggio emilia nella sezione Auto nuove di Automoto.it ...

Diocesi: Reggio Emilia, venerdì in cattedrale preghiera ecumenica per la pace con mons. Morandi - Diocesi: reggio emilia, venerdì in cattedrale preghiera ecumenica per la pace con mons. Morandi - Una preghiera ecumenica per la pace. È quella in programma per la serata di venerdì 17 maggio nella cattedrale di Santa Maria Assunta di reggio emilia. L’iniziativa, che prenderà il via alle 21 alla p ...