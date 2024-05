Abusi e Contestazioni | 4 Indagati per Opere Abusive sulla Via Verde

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Chieti - Un'imponente operazione investigativa coinvolge un imprenditore, due tecnici e un funzionario comunale perve nella pittoresca Via, nel cuore della Costa dei Trabocchi. I Carabinieri Forestali di Lanciano, su mandato della procura, hanno eseguito un sopralluogo in un bar situato a Rocca San Giovanni. L'imprenditore, insieme a due tecnici e un funzionario comunale, si trova ora sotto inchiesta per presunti illeciti legati alla realizzazione dive vicino alla pista ciclopedonale. Le indagini hanno coinvolto anche rappresentanti di diverse agenzie ambientali e Anas. Le irregolarità emerse riguardano superfici costruite superiori ai limiti autorizzati eedili eseguite senza le necessarie approvazioni. Nonostante un'ordinanza di demolizione, alcune ...

