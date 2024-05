Abodi sui conti dei club | 'L'Agenzia sarà esterna sia alla Figc sia al Governo'

Vigilanza sui conti - ieri il summit con Abodi e i vertici del pallone e del Coni : fronte compatto contro l’agenzia governativa. Scontro governo-Figc - spunta l’idea authority Spazio per discutere ce n’è. Ma le posizioni, poi, restano distanti e c’è pure chi indica una terza via, ovvero una authority totalmente esterna, né nuova e governativa, né federale come l’attuale Covisoc. Stiamo parlando del caso degli organi di ...

CLUB E CONTI : IL CASO. Abodi incontra i vertici di Coni - . Figc e basket Un incontro con i vertici del calcio e del basket italiani per cercare di trovare un accordo dopo l’annuncio della creazione di una nuova agenzia di controllo esterna per i bilanci dei CLUB: una decisione che ha incontrato l’opposizione unanime di ...