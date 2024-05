A2A rivede al rialzo le stime 2024 | conti 1° trimestre oltre attese

(Di mercoledì 15 maggio 2024) A2A, la multiutility lombarda attiva nel settore dell’energia, del riscaldamento e della gestione dei rifiuti, ha presentato numeri del 1°sorprendenti, annunciando il raggiungimentoo di importanti target in termini di sostenibioità ed una revisione aldelleper l’esercizio in corso. Utile in forte crescita nelA2A ha riportato nel primoun Utile Netto di pertinenza pari a 294 milioni di euro, in aumento del 70% rispetto al primo(173 milioni di euro al 31 marzo 2023). I ricavi sono pari a 3.425 milioni di euro, in contrazione del 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (5.133 milioni di euro). La variazione è riconducibile peril 90% al calo dei prezzi energetici e in ...

PIL Italia: Ue alza stima 2024, ma lima 2025 (1,1%) - PIL Italia: Ue alza stima 2024, ma lima 2025 (1,1%) - (Teleborsa) - La Commissione europea ha rivisto al rialzo le attese sulla crescita dell'economia in Italia quest'anno: prevede un PIL in crescita dello 0,9% (era +0,7% nelle precedenti previsioni). Li ...

Pil Italia, la Ue alza la stima 2024 a +0,9% e la ribassa a +1,1% per il 2025 - Pil Italia, la Ue alza la stima 2024 a +0,9% e la ribassa a +1,1% per il 2025 - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

A2A, utili a +70% - A2A, utili a +70% - Profitti in deciso aumento per A2A, che nel trimestre ha realizzato un utile netto di 294 milioni di euro, il 70% in più su base annua. «Il continuo miglioramento degli indicatori economico-finanziari ...