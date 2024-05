A Zofingen un uomo ha aggredito i passanti con un arma da taglio - ferendo diverse persone

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Unha accoltellato diversinel nord della Svizzera. È successo a. L’hacon unda. “Abbiamoferite. Sono state soccorse e stanno andando in ospedale”, ha spiegato un portavoce delle forze dell’ordine. L’aggressore è stato poi arrestato dalla polizia cantonale. Secondo i media tra leferite ci sarebbe anche una donna incinta. L’aggressore si è poi barricato in un edificio. Alle 18:38 la polizia cantonale ha annunciato su X che l’era stato arrestato. I motivi dell’aggressione non sono ancora noti.

