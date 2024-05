A Roma il brindisi della libertà di Unirai

(Di mercoledì 15 maggio 2024)– Si terrà domani, 16 maggio, a partire dalle ore 19 nel “Due ponti sporting club” di(via dei Due ponti 48 A) il “”, su iniziativa del sindacato, liberi giornalisti Rai. Sarà un momento di incontro, ma anche un confronto tra gli iscritti e le altre realtà associative e sindacali del mondo Rai. “E’ prioritario riflettere sul pluralismo e sullasindacale, tema mai così attuale in Rai”, si legge in una nota. L'articolo L'Opinionista.

