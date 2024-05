A ognuno il suo Met Gala… Alessandra Rubinacci - celebrity made in su - balla sul cubo Napoli ai suoi piedi

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Dovevano essere in pochi, ma si saè limitless e cosi’ eravamo metà di mille sulla magnificente terrazza del Mediterraneo Renaissance che poi è di famiglia (suo marito è l’amato e riservato Giovanni Naldi). Impossibile incasellare, mente creativa dell’arcinoto brand di alta sartoria, figlia d’arte, bella, bionda, azzurra e solare come mamma Barbara (che tenerezza quando la invita a salire sule le sussurra: ‘Mamma, ti devo tutto’). Anche al padre Mariano che ha vestito i gentiluomini piu’ eleganti del mondo. Alessadra, seguitissima instagrammer e tiktoker, dove si prende in giro e ironizza su stereotipi ingessati del demi/bourgois, del fashion show e del jet set in picchiata. Dicono di lei: è la nostra Madonna. Non si sa se si riferiscono alla rockstar o alla quella ...

Il femminismo è un vero e proprio virus politico! – Alessandra Cantini intervistata da Liliane Tami - Il femminismo è un vero e proprio virus politico! – alessandra Cantini intervistata da Liliane Tami - Le femministe si sono affannate affinché le donne potessero votare. Il canton Appenzello interno ha dato il voto alle donne solo nel 1990. Secondo te il voto alle donne è davvero una questione così ...

Elena Cecchettin al Salone del Libro: «L’11 novembre il giorno più brutto della mia vita, i commenti degli haters Ci rido sopra» - Elena Cecchettin al Salone del Libro: «L’11 novembre il giorno più brutto della mia vita, i commenti degli haters Ci rido sopra» - La sorella di Giulia Cecchettin è intervenuta in un incontro con la vice direttrice del Corriere della Sera e l’associazione Dire ...

Torna in scena al Teatro de' Servi Alessandra De Pascalis - Torna in scena al Teatro de' Servi alessandra De Pascalis - Vincitore del Roma Comic Off 2019, sold out in tutte le repliche di Roma e provincia, torna, a grande richiesta dal 16 al 19 maggio, al Teatro De' Servi di Roma lo spettacolo “Mi vedo co uno” con ...