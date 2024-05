Presentata in consiglio comunale di Napoli la proposta per dedicare una targa commemorativa al poliziotto rimasto paralizzato in una operazione antiracket nel 2015 e deceduto il 9 marzo 2024.Continua a leggere

Ecco le 5 cose da ricordare dopo quella che è stata Napoli Atalanta di oggi allo stadio Maradona: terminata per 0-3 Napoli - Atalanta ha prodotto un verdetto netto, inequivocabile, con conseguenze importanti: gli azzurri non escono dalla crisi delle ...

A Napoli corteo pro-Palestina e per ricordare la Nakba, l’esodo forzato del 15 maggio 1948 - A napoli corteo pro-Palestina e per ricordare la Nakba, l’esodo forzato del 15 maggio 1948 - Attivisti, giovani e studenti in piazza a napoli per ricordare la Nakba, l'esodo forzato dei palestinesi del 15 maggio 1948 ...

Napoli-Lecce, biglietti in vendita: info, prezzi e modalità d’acquisto - napoli-Lecce, biglietti in vendita: info, prezzi e modalità d’acquisto - Ricordiamo che la Fidelity Card può essere acquistata direttamente on line al prezzo di 20€ ed è valevole per tre anni. La SSC napoli inoltre informa i propri tifosi che in occasione della partita ...

LUCUMI' - L'agente: "Napoli è il sogno di tutti, gli azzurri sono interessati, ma ora è concentrato sul finale di stagione e sulla Copa America" - LUCUMI' - L'agente: "napoli è il sogno di tutti, gli azzurri sono interessati, ma ora è concentrato sul finale di stagione e sulla Copa America" - napoli - A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Simone Rondanini, agente di John Lucumì: “E’ un anno fantastico per Lucumì a livello sportivo e umano. Ha avuto un b ...