A Monza evacuati asili e scuole per rischio di esondazione

(Di mercoledì 15 maggio 2024) A causa deldel fiume Lambro a, sono state chiusinel centro città, dopo aver trasferito bambini e alunni in Comune o in altre strutture. I piccoli dell'asilo nido 'Centro' sono stati accompagnati in Municipio in Piazza Trento e Trieste, i bimbi della scuola dell'infanzia Umberto presso l'Arengario, gli alunni della scuola Primaria De Amicis sono stati traferiti al Liceo Zucchi in Piazza Trento e Trieste. Chiuse anche lemedie Bellani e Confalonieri, così come il Centro sportivo cittadino NEI.

