A Monza due giorni per l’autismo | nel programma anche il ‘concertozzo' di Elio e PizzAut

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 15 maggio 2024), 15 maggio 2024 – Non solo l’occasione di fare e ascoltare musica maper parlare e soprattutto portare all’attenzione della società: l’appuntamento è per il 25 e il 26 maggio a in centro adove si terranno convegni e concerti per sensibilizzare sul tema dell’inclusione e a cui sia Nico Acampora ee Le storie tese prenderanno parte. Gli appuntamenti del 25 maggio con #Il 25 dalle 17 in pieno centro, all'Arengario, ci saràut, evento organizzato il collaborazione con il Comune di, pizzeria/laboratorio di inclusione in cui lavorano ragazzi autistici. Sempre nella stessa giornata ci sarà spazio per un convegno su Autismo e Autonomia, per l’intrattenimento musicale a cura ...