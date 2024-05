(Di mercoledì 15 maggio 2024) Arezzo, 15 maggio 2024 – Il taglio del nastro c’è stato alcuni giorni fa ma in realtà nell’animo di Margherita, giovaneese laureata in biologia, la passione e la voglia di realizzare unaparte da molto lontano. “La” – spiega Margherita – “dalla passione per la natura e gli animali dopo aver terminato il mio percorso di studi universitari su questi argomenti. Mi sono resa conto che, nonostante il nostro paese sia immerso nella campagna e ne respira i più profondi sapori e odori, manca quella profonda e ancestrale connessione tra l’uomo e animali. Lalaospita, al momento, i più comuni animali da cortile con i quali tutti sono possono interagire. Le attività sono principalmente rivolte ai più piccoli ma ...

A Castiglion Fiorentino nasce la fattoria didattica La Pannocchia - A Castiglion Fiorentino nasce la fattoria didattica La Pannocchia - Arezzo, 15 maggio 2024 – Il taglio del nastro c’è stato alcuni giorni fa ma in realtà nell’animo di Margherita, giovane castiglionese laureata in biologia, la passione e la voglia di realizzare una ...

Agricoltura rigenerativa, meno chimica e più biodiversità. Così si coltiva anche la natura - Agricoltura rigenerativa, meno chimica e più biodiversità. Così si coltiva anche la natura - Prati e essenze fiorite sui campi, tra un raccolto e l'altro, aiutano a preservare il suolo e attirano impollinatori e insetti che rendono il terreno più ricco e poroso. Le storie delle aziende che gi ...

Pronti a cambiare vita Malga e fattoria in affitto a meno di 500 euro - Pronti a cambiare vita Malga e fattoria in affitto a meno di 500 euro - Pronti a cambiare vita Malga e fattoria in località San Bernardo, ai piedi dell'omonimo monte, con annesso punto ristoro, in affitto a meno di 500 euro al mese. È l'opportunità messa sul piatto dal C ...