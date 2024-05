48 ore di maltempo forte | Sottocorona avvisa Ecco dove e quando

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 15 maggio 2024) La perturbazione, il cui arrivo era stato anticipato già nei giorni scorsi, "si è avvicinata". Parola di Paoloche, come ogni mattina, ha raggiunto il centro dello studio di Omnibus e ha diffuso le ultime previsioni. A essere interessato "pesantemente" da questa variazione delle condizioni meteorologiche sarà il Nord. Minori conseguenze per il Centro e per il Sud. Tuttavia, sullo Stretto di Sicilia c'è "una zona nuvolosa che viene dall'Africa, sicuramente calda, che speriamo dia qualche pioggia". Speranza, questa, spenta dal modello che oggi non suggerisce pioggia. "Lo stesso vale per il resto del Sud e per gran parte del Centro. Al Nord c'è forse la giornata peggiore. C'è questa zona che prende Trentino, Veneto. Zone gialle e rosse che significanomolto", ha spiegato. Se guardiamo alla giornata di ...