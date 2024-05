3bee Biodiversity Summit | la seconda edizione a Milano

(Di mercoledì 15 maggio 2024) In vista della Giornata Mondiale della Biodiversità,, leader nel settore nature tech, lancia ladel, il vertice annuale interamente dedicato alla biodiversità, con un focus sugli aspetti di monitoraggio, tutela e rigenerazione. Ildisi terrà a, nella meravigliosa cornice di Fondazione Riccardo Catella, in via Gaetano de Castillia 28, martedì 21 maggio. Un momento di incontro e dialogo tra i principali attori e professionisti impegnati nella protezione e tutela della biodiversità, con l'obiettivo di condividere conoscenze, esperienze, best practice e idee innovative in questo ambito, oltre a promuovere l'importanza della divulgazione sul tema con un approccio ...

