3-4 colpi pistola contro premier Fico

(Di mercoledì 15 maggio 2024) 15.50 Il primo ministro slovacco Robertè stato ferito in un attacco ad' arma da fuoco al di fuori della Casa della Cultura nella città di Handova., che ha 59 anni, è statoto allo stomaco, all'addome,al petto e ad un arto da almeno 3-4di. Ilè stato soccorso con un elicottero e trasportato in ospedale dove è ancora in corso un delicato intervento chirurgico.L'attentatore, che si nascondeva tra la folla dove stava passando, è stato fermato prima da alcuni passati e poi è stato arrestato.