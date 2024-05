27mila ore di intercettazioni Ma le frasi incriminate le può dire chiunque

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Tre anni e otto mesi, quasi 1.340 giorni e oltreore disono servite ai magistrati per trovare degli elementi in grado di reggere, in periodo elettorale, le esigenze cautelari per mettere ai domiciliari il governatore della Liguria, Giovanni Toti. Un numero mostruoso di chiacchierate, soprattutto con l'imprenditore Aldo Spinelli, che si sono tradotte in circa 150 pagine di ordinanza, in cui sono riportati gli stralci più caldi, pochi, a supporto della presunta corruzione in cambio di finanziamenti elettorali, accompagnati dalle valutazioni del gip che, dopo cinque mesi dalla richiesta dei pm, ha trovato la sponda per configurare la reiterazione del reato, nell'imminenza della campagna elettorale e il rischio che Toti mettesse in pratica il sistema corruttivo, mai contestato negli altri quattro appuntamenti elettorali precedenti, ...