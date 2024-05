20mila euro per la pratica Il funzionario delle Entrate tira in ballo Gigi D' Alessio - lui smentisce

Tempo di lettura: < 1 minuto“Le dichiarazioni di un signore che non conosco e con il quale non ho mai avuto alcun rapporto, riportate nell’articolo pubblicato oggi sull’edizione romana del Corriere della Sera dal titolo: ‘La pratica D’Alessio ? ...

“20000 euro per risistemargli tutto” : questo è quanto si apprende dalle intercettazioni di un funzionario del l’Agenzia delle Entrate , ora accusato di corruzione, che con queste parole si riferisce a Gigi D’Alessio . La pratica in questione, riferita ...

“Mintati a posto cu Cusenza”. Estorsioni e intimidazioni a imprese, concessionarie, pizzerie e parrucchieri - “Mintati a posto cu Cusenza”. Estorsioni e intimidazioni a imprese, concessionarie, pizzerie e parrucchieri - Estorsioni con tanto di atti intimidatori per chi si rifiuta di pagare il pizzo a Cosenza. E nel mirino diversi esercizi commerciali ...

VIOLENZA SESSUALE SU UNA RAGAZZA DI SULMONA: - VIOLENZA SESSUALE SU UNA RAGAZZA DI SULMONA: - SULMONA – Otto anni e tre mesi di reclusione, più una provvisionale di 20mila euro. È la condanna che il tribunale di Sulmona (L’Aquila) ha inflitto a un 49enne residente in città (si omette di ...