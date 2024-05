15 maggio 1988 | il primo Scudetto del Milan dell’era Berlusconi

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Prima ancora del, si dovrebbe dire del Napoli. I partenopei nel campionato 1987 – 88 partono subito a ritmi sostenuti e confermano il trend già avuto nella stagione precedente. Gli azzurri si laureano Campioni d’inverno con una giornata d’anticipo. La squadra di Bianchi sembra non conoscere ostacoli verso lo-bis. Qualcosa di incredibile avviene, però, fra marzo e. Un dato per tutti. Alla ventesima giornata gli azzurri hanno 35 punti. Continuando con la media tenuta sino ai due terzi del campionato, potrebbero pervenire a quota 52-53 lunghezze e battere il record della Juve dell’esordiente Trapattoni nel 1977. Mai nel dopoguerra, nel campionato a 16 squadre, a due terzi del cammino, una compagine aveva accumulato tanti punti. Neanche la Vecchia Signora dei 51 punti del 1976-77. In quella ...

Squalificati in Serie A 2023/2024 dopo la 36° giornata: ecco quali - Squalificati in Serie A 2023/2024 dopo la 36° giornata: ecco quali - Due giornate di squalifica per Henry del Verona, una per Gabbia del milan, Koopmeiners dell'Atalanta e Romagnoli della Lazio ...

Salernitana in vendita: due fondi avanzano per la cessione del club - Salernitana in vendita: due fondi avanzano per la cessione del club - L'ultima cena al tavolo dei grandi e poi gli occhi sul futuro da qui a quindici giorni, quando è previsto il completamento di un paio di due diligence che alcuni soggetti ...

Thiaw: “Dobbiamo imparare molto da questa stagione, capisco la contestazione dei tifosi, ecco cosa posso dire sul mercato” - Thiaw: “Dobbiamo imparare molto da questa stagione, capisco la contestazione dei tifosi, ecco cosa posso dire sul mercato” - Il difensore del milan Malick Thiaw ha ammesso di essere rimasto un po’ spiazzato dal recupero da un infortunio accusato in questa stagione. Malick Thiaw è consapevole che la stagione sua e del milan ...