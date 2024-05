14 AZZURRI CONVOCATI PER LA VOLLEYBALL NATIONS LEAGUE

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Siamo arrivati agli sgoccioli e tra poco anche glidi FERDINANDO DE GIORGI faranno il loro esordio in! Le azzurre hanno fatto il loro esordio ieri pomeriggio perdendo purtroppo 3-0 contro la temibile Polonia. Adesso il Ct de Giorgi ha convocato i 14che il 17 maggio disputeranno un collegiale a Roma per poi in serata partire in direzione Rio de Janeiro (Brasile), dove faranno ufficialmente il loro esordio nella prima settimana di VNL che va dal 21 al 26 Maggio. Gliprima di tutto ciò hanno disputato 2 partite amichevoli, vinte entrambe 3-2 con la Serbia e 3-1 con la Turchia, riuscendo a tratti ad esprimere un bel gioco, ma non fino in fondo per come ci hanno abituati. LISTA UFFICIALE1° TAPPA ...